DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Aktuell kein Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 18. März 2021 (pta036/18.03.2021/17:40) - Herr Renping Li, zuvor Alleinvorstand der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461), hat am 17. März 2021 erklärt, sein Amt als Vorstand der ItN Nanovation AG aus persönlichen Gründen niederzulegen.

Ein Nachfolger von Herrn Renping Li steht noch nicht fest. Die ItN Nanovation AG hat derzeit keinen Vorstand. Es wurde ein Antrag auf Bestellung eines neuen Vorstandes bei dem Amtsgericht Saarbrücken gestellt.

Kontakt:

ItN Nanovation AG Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: mailto:ir@itn-nanovation.com http://www.itn-nanovation.com

(Ende)

Aussender: ItN Nanovation AG Adresse: Provinzialstr. 106, 66806 Ensdorf Land: Deutschland Ansprechpartner: ItN Nanovation AG Tel.: +49 (0) 683112 69 85-0 E-Mail: ir@itn-nanovation.com Website: www.itn-nanovation.com

ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1616085600689 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2021 12:40 ET (16:40 GMT)