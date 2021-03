Die weiterhin sehr lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat die Börsen-Rally am Donnerstag befeuert. Der DAX rückte um 1,23 Prozent auf 14.775 Punkte vor und erklomm eine weitere historische Höchstmarke. Damit ist der deutsche Leitindex nahe an die nächste runde Marke von 15.000 Punkten herangerückt. "Der DAX läuft und läuft und läuft", hieß es in einem Marktkommentar der Bank HSBC. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen blieb mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 31.972 Punkte hinter dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...