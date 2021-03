Medienmitteilung

DKSH Generalversammlung 2021

Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates

Marco Gadola als Verwaltungsratspräsident und alle Verwaltungsratsmitglieder bestätigt

Aktionäre stimmen Erhöhung der Dividende auf CHF 1.95 pro Aktie (+2.6%) zu, was einer Rendite von 2.7% Rendite entspricht1

Zürich, Schweiz, 18. März 2021 - DKSH gibt heute bekannt, dass eine grosse Mehrheit der Aktionäre an der 88. ordentlichen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates bewilligt hat. Gemäss der schweizerischen COVID-19-Verordnung 3 fand die Versammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre statt, welche ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausübten. Dieser repräsentierte 86.4 Prozent des gesamten Aktienkapitals.

Marco Gadola wurde als Präsident bestätigt und alle anderen Verwaltungsratsmitglieder sowie die Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses wurden wiedergewählt.

Die Aktionäre genehmigten die Erhöhung der Dividende um 2.6 Prozent auf CHF 1.95 pro Aktie. Die Auszahlung wird ab dem 24. März 2021 erfolgen.

Die Aktionäre genehmigten zudem alle weiteren Anträge: Den Jahresabschluss 2020, die Entlastung für jedes Mitglied des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020, die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

DKSH Verwaltungsratspräsident Marco Gadola sagte: "Ich danke all unseren Stakeholdern für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben die Herausforderungen des letzten Jahres gut gemeistert und sind überzeugt, gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen, um vom langfristigen Potenzial Asiens und den vorteilhaften Markt-, Branchen- und Konsolidierungstrends zu profitieren."

¹ Basierend auf dem Schlusskurs von CHF 72.20 der DKSH Aktie am 18. März 2021.

Über DKSH

DKSHs Ambition ist es, das Leben der Menschen zu bereichern. Seit über 150 Jahren erzielen wir für Unternehmen Wachstum in Asien und darüber hinaus in den Geschäftsbereichen Healthcare, Konsumgüter, Spezialrohstoffe und Technologie. Als führendes Unternehmen im Bereich Markt-expansionsdienstleistungen bieten wir Beschaffung, Marktanalyse, Marketing und Vertrieb,

E-Commerce, Distribution und Logistik sowie Kundendienst an. Die Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, in 36 Märkten mit 32,450 Mitarbeitern tätig und erwirtschaftete 2020 einen Nettoumsatz von CHF 10.7 Milliarden. www.dksh.com

