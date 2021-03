Gestern der Sachverständigenrat, heute einige Banken: Ein Expertengremium nach dem anderen senkt seine Konjunkturprognosen für Deutschland. Und der Aktienmarkt? Strebt weiter fröhlich nach oben. Mit Recht. Ein neues Allzeithoch - wieder einmal. Das erreichte der Dax ausgerechnet an dem Tag, an dem auch immer mehr Banken feststellen: Die Erholung der deutschen Wirtschaft vom Corona-Einbruch lässt auf sich warten. Gestern korrigierten die "Wirtschaftsweisen" vom Sachverständigenrat ihre Prognose deutlich nach unten: Statt 3,7 nur 3,1 Prozent Wachstum erwarten die Forscher in diesem Jahr. Damit würde das Vorkrisen-Niveau der Wirtschaft erst wieder zum Jahreswechsel 2021 / 22 erreicht. Und eine dritte Infektionswelle ist noch gar nicht richtig eingepreist. Die Prognosen fallen für einzelne Branchen ganz unterschiedlich aus Da kann die Börse doch nicht einfach weiter steigen, oder? Doch kann sie - und das ...

