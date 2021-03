Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - FJDynamics, das international aktive Robotik-Unternehmen, hat seine Lösung für anspruchsvolle Bauarbeiten vorgestellt - das 3D-Baggerleitsystem. Nach der Einführung eines automatischen Lenksystems für Landmaschinen ist ihnen damit ein weiterer Durchbruch gelungen.Mit dem 3D-Baggerleitsystem kann eine höhere Präzision beim Bauen erzielt werden. Die hohe Präzision wird mithilfe einer GNSS-Antenne und Multi-Typ-Sensormodulen erzielt. Die Technik erlaubt es Baggerführern aller Qualifikationsstufen, eine ganz neue Produktivität zu erzielen.Genauigkeit bedeutet EffizienzMit dem Baggerleitsystem von FJD steht für Bagger jetzt eine genaue Positionierung in Echtzeit zur Verfügung. Mit Hilfe von Sensormodulen kann der Baggerführer jetzt eine Echtzeit-Rückmeldung über die beweglichen Ausleger und die Baggerschaufelstange erhalten.Im assistierten Modus arbeiten Schaufel und Ausleger automatisch und der Baggerführer braucht nur den Arm zu steuern.Zusätzliche Kontrolle für mehr SicherheitMit dem Baggerleitsystem von FJD können Baggerführer jetzt ihre Arbeit visualisieren und verwalten. Die intuitive "G-Master"-Plattform" erlaubt es Baggerführern, virtuelle Bezugslinien in Kombination mit realen Bauumgebungen zu sehen. So erhalten sie eine bessere Übersicht über den Status der Baustelle. Neigung und Tiefe können eingestellt und Konstruktionszeichnungen importiert oder auf dem System individuell gestaltet werden.Bei komplexen Arbeiten steht durch die Aufgabenvisualisierung eine zweite Kontrollinstanz zur Verfügung. Adaptive Lernfähigkeiten führen zu einer größeren Unterstützung für Nacht- und Watbetrieb.Auch die Betriebssicherheit profitiert von der Anwendung: Der virtuelle E-Zaun kann bei Arbeiten in schmalen oder engen Räumen aktiviert werden, um den Drehwinkel und die Auslegerhöhe des Baggers zu begrenzen. Mit dem Fernbedienungsmodus kann der Baggerführer die Bewegung des Baggers aus der Ferne steuern und dadurch in kniffeligen Situationen zur Betriebssicherheit beitragen.Lösung für den FachkräftemangelMehr Bautätigkeit bedeutet auch eine hohe Nachfrage nach qualifizierten Baggerführern. Mehr Bagger werden verkauft, aber diese wollen auch bedient werden und Betreiber finden nicht immer qualifiziertes Personal. Wie aus dem jüngsten vierteljährlichen Bericht des Commercial Construction Index (CCI) hervorgeht, haben Bauunternehmen Probleme, Fachkräfte zu finden.Besuchen Sie die FJD-Website: https://www.fjdynamics.com/en/excavatorguidance.htmlKontaktieren Sie uns: sales.global@fjdynamics.comInformationen zu FJDFJD ist ein internationales Robotikunternehmen, das sich auf KI, fortschrittliche Fertigung und Big Data spezialisiert. Wir sind bestrebt, eine vollständige Palette autonomer und digitaler Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen.Candy +86 17558868072Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1456869/1.jpgOriginal-Content von: FJDynamics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154266/4867836