DJ IPO/Wenig spektakuläres Börsen-Debüt von Vantage Towers

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein recht unspektakuläres Börsendebüt hat am Donnerstag Vantage Towers verzeichnet. Der erste Kurs wurde mit 24,80 Euro festgestellt. Die Mutter Vodafone hatte die Aktien ihres europäischen Mobilfunkmastengeschäfts zu 24 Euro je Stück ausgegeben, was bereits eher im unteren Bereich der Preisspanne für das Börsendebüt von 22,50 bis 29,00 Euro lag. Zuletzt ging das Papier mit 24,35 Euro um, ein Minus von 1,8 Prozent zum Ausgabepreis. Die Vodafone-Aktie schloss mit einem Abschlag von 0,6 Prozent.

Es war einer der größten Börsengänge seit Jahren in Deutschland: Basierend auf dem Ausgabepreis betrug die Gesamtmarktkapitalisierung von Vantage 12,1 Milliarden Euro. Der Emissionserlös von 2,3 Milliarden Euro aus Basisangebot, Aufstockung und Mehrzuteilungsoption floss vollständig an Vodafone. Vantage Towers wird dagegen keine Erlöse erhalten, aber auch keine Kosten aus dem Börsengang tragen.

Wie Vantage Towers bereits im Vorfeld mitgeteilt hatte, beteiligten sich der Investor Digital Colony und der in Singapur ansässige globale Beteiligungsfonds RRJ mit 500 bzw. 450 Millionen Euro an dem Börsengang.

Vodafone behält nach dem Börsengang die Mehrheit an der Funkmasttochter. Vantage Towers mit einem Portfolio von 82.000 Funkmasten und Dachantennen in zehn Märkten profitiert laut Vodafone von einer starken und stabilen Nachfrage in einem wachsenden Markt für Funkmasten. Dieser sei in den USA ausgereift, stecke in Europa aber noch in den Anfängen. Jüngst hatte der französische Telekomkonzern Orange angekündigt, bis Jahresende eine europäische Mobilfunkmastsparte zu gründen.

In den neun Monaten bis 31. Dezember erwirtschaftete Vantage Towers ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und nach Leasingverträgen in Höhe von 394 Millionen Euro, bei einer Marge von 54 Prozent. Vodafone strebt mittelfristig ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBITDA-Marge nach Leasingverträgen im Bereich von 55 bis knapp 60 Prozent an.

March 18, 2021 13:06 ET (17:06 GMT)

