Halle/MZ (ots) - Nach allem, was an Pro und Kontra bekannt geworden ist, scheinen die Vorteile des Astrazeneca-Impfstoffes klar dessen Risiken zu überwiegen. Es lohnt eine Debatte, welcher Impfstoff für welche Gruppen möglicherweise mehr oder weniger geeignet ist. Von den seltenen Thrombosen, die als Nebenwirkungen bei Astrazeneca in Frage kamen, waren insbesondere junge Frauen betroffen. Man könnte zum Beispiel für diese Gruppe einen anderen Impfstoff reservieren.



Es wird Zeit, die Debatte um die Impfstoffe rationaler zu führen. Die Bundesregierung hat dem Vertrauen in Astrazeneca einen Bärendienst erwiesen, indem sie das Vakzin trotz der Aussetzung in anderen Ländern weiter als absolut sicher dargestellt hat, um dann am Montag eine Kehrtwende zu vollziehen.



