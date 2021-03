JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs sind auf neue 52-Wochen-Hochs geklettert. Aufhellende US-Konjunkturaussichten und vor allem steigende Zinsen treiben die Kurse der großen US-Banken an. Und: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist nach der gestrigen Fed-Entscheidung weiter geklettert.So liegt dieser Wert aktuell bei 1,74 Prozent. Zeitweise erreichte die Rendite der 10-jährigen Papiere bei 1,75 Prozent den höchsten Stand seit Anfang 2020. In der Laufzeit von 30 Jahren erreichte die ...

