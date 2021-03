DJ PTA-PVR: Vantage Towers AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

Düsseldorf (pta041/18.03.2021/20:50) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Vantage Towers AG Legal Entity Identifier (LEI): 213800BBQO965UPQ7J59 Straße, Hausnr: Prinzenallee 11-13 PLZ: 40549 Ort: Düsseldorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Vodafone Group Plc Registrierter Sitz, Staat: Newbury, Vereinigtes Königreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Vodafone GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 17.03.2021

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach § 41 WpHG neu 81,05 2,47 83,52 505.782.265 letzte Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (§ 33 absolut zugerechnet (§ 34 direkt in % (§ 33 zugerechnet in % (§ 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE00A3H3LL2 0 409.948.931 0,00 81,05 Summe: 409.948.931 81,05

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % Wertpapierleihe aus 22.04.2021 n/a n/a 12.500.000 2,47 Greenshoe Option Summe: 12.500.000 2,47

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder oder höher oder höher höher Vodafone Group Plc Vodafone European Investments Vodafone International Operations Limited Vodafone Internatlional Holdings Limited Vodafone Intermediate Enterprises Limited Vodaphone Limited Vodafone 2. Vodafone Holdings Luxembourg Limited Vodafone Benelux Limited Vodafone Finance UK Limited Vodafone International 1 S.à r.l. Vodafone Americas 4 Vodafone Consolidated Holdings Limited Vodafone Investments Luxembourg S.à r.l. Vodafone GmbH 81,05 83,52

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen: Anteile des Emittenten wurde am 17. März 2021 zum Handel im regulierten Markt zugelassen

Datum 17.03.2021

(Ende)

Aussender: Vantage Towers AG Adresse: Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Phillip Pasckert Tel.: +49172 234 7200 E-Mail: Phillip.Pasckert@vantagetowers.com Website: www.vantagetowers.com

ISIN(s): DE000A3H3LL2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

