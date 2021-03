Andersen Global erweitert seine bestehende Plattform in der europäischen Region und baut mit der actus ag mit Sitz in Triesen eine Präsenz in Liechtenstein auf.

Die 2016 gegründete actus ag bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter nationale und internationale Steuerberatung, grenzüberschreitende Steuerplanung und IT-Dienstleistungen. Mit einer besonderen Spezialisierung auf das Steuerrecht in Bezug auf Liechtenstein, Deutschland und Österreich betreut die Firma Privatpersonen, Familienbetriebe, Wirtschaftsunternehmen, Private-Equity-Firmen sowie Blockchain- und Fintech-Unternehmen.

"Der Erfolg unserer Kanzlei ist das Ergebnis der Anpassungsfähigkeit unseres Teams an die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden", sagt Managing Partner Matthias Langer. "In nur wenigen Jahren ist unsere Position auf dem Markt stark gewachsen, weil wir in der Lage sind, unseren Kunden Best-in-Class-Dienstleistungen zu bieten, die durch das Engagement unseres Teams und die Stärke der Technologie ermöglicht werden. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bringt Wachstum mit sich und ermöglicht es uns, unseren Kunden grenzüberschreitend und nahtlos die Ressourcen einer globalen Organisation zur Verfügung zu stellen."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die actus ag ist eine der führenden und innovativsten unabhängigen Steuerberatungsgesellschaften in Liechtenstein. Der kundenorientierte und vorausschauende Ansatz des Teams ist die Grundlage für ihre nachweisliche Fähigkeit, neue und komplexe Herausforderungen zu meistern. Unsere Zusammenarbeit ergänzt unsere bestehende Plattform in Europa um einen weiteren wichtigen Bereich und ermöglicht es uns, unsere Kunden weiterhin nahtlos auf der ganzen Welt zu betreuen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 261 Standorten vertreten.

