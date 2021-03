Zu den guten Gründen, die mittelfristigen Perspektiven von Varta (DE000A0TGJ55) auch während der aktuellen Korrektur im Auge zu behalten, gehört auch die realistische Erwartung, dass in Zukunft auch deutlich größere Batterien hergestellt werden können. Denn bisher produziert das Unternehmen vor allem kleinere Lithium-Ionen-Batterien, die wiederaufgeladen werden können und etwa in kabellosen Kopfhörern Verwendung finden. Daneben werden auch Batterien für Haushaltsgeräte produziert. Stärkeres Wachstum soll nun aber vor allem von der neuen Batteriezelle 21700 kommen, für die CEO Herbert Schein eine große Nachfrage verortet. Der große Vorteil der Innovation dieser Powerzelle: Sie gibt in kürzester Zeit viel Kraft ab und ist deshalb ideal zur Beschleunigung. Hinzu kommt aber etwas, was nach Scheins Aussage keine andere Batterie dieser Kategorie am Markt hat - sie kann innerhalb von 6 Minuten vollgeladen werden. Sollte diese Batterie nun wirklich bei deutschen Premiumherstellern zur Anwendung kommen, dürfte die derzeitige Korrektur bald vergessen sein. Heute legte die Varta-Aktie weiter zu und gewann bis Handelsschluss 3,59 % auf 132,70 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...