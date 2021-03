Fresenius Medical Care - Das Medizin-Unternehmen will die Corona-Impfkampagnen beschleunigen!

Bottom Fishing Trading-Strategie

Symbol: FME ISIN: DE0005785802









Rückblick: Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Dialysetechnik, einer Behandlung von chronischem Nierenversagen. Angeboten werden Dialysegeräte, das damit verbundene Einweg-Zubehör, Dialysemedikamente sowie Labordienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse.

Meinung: Das Medizin-Unternehmen will in den eigenen Dialysezentren in Europa verstärkt Patienten gegen Corona impfen. Dazu will Fresenius Medical Care die Infrastruktur und seine medizinische Kompetenz zur Beschleunigung der Impfkampagnen zur Verfügung stellen. Wenn die Aktie den EMA-50 zurückerobern kann, stehen die Chancen gut, dass wir in Folge höhere Kurse sehen werden. Ideal wäre es, wenn die Aktie vor dem Breakout noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren würde.









Chart vom 18.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 61.42 EUR







Setup: Wenn die Aktie über 62 EUR steigt, klart sich das Bild auf und man kann einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung könnte unter den Kerzen der letzten Tage erfolgen. Das Setup bietet bei geringem Risiko eine hohe Chance.

Meine Meinung zu Fresenius Medical Care ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in FME

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.