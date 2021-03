Die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat sich am heutigen Nachmittag für eine weitere Verwendung des Corona-Impfstoffes von dem britisch-schwedischen Unternehmen AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) ausgesprochen. EMA-Chefin Emer Cooke versicherte, dass der Impfstoff laut weitreichenden Studienergebnissen sicher und effektiv sei. Außerdem würde der Nutzen das Risiko deutlich übersteigen. Ob diese Aussagen den schlechten Ruf des Vakzins positiv beeinflussen können, bleibt zweifelhaft. Nachdem sich Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gemehrt hatten, setzten zuerst die skandinavischen Länder wie Dänemark und Schweden die Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca aus. Am Montag folgte die Bundesrepublik, nachdem bundesweit 13 Thrombosefälle öffentlich gemacht wurden.

