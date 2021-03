Der Börsengang der Softbank-Beteiligung Coupang war ein voller Erfolg. Investoren der frühen Stunde konnten ihre Aktien mit enormem Preisaufschlag an den Markt bringen, der Gründer gehört sogar dem Club der Superreichen an.? Coupang-IPO ein voller Erfolg ? Gründer und CEO Bom Suk Kim Multimilliardär? Amazon-Konkurrent schreibt rote Zahlen35 US-Dollar zahlten Anleger, die zum IPO an der NYSE dabei sein wollten, für eine Aktie des Online-Versandhändlers Coupang. Und die Nachfrage ...

