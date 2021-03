Die deutsche Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche am Freitag die Reisewarnung für Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark aufgehoben. Damit ist der Urlaub dort wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland möglich. Bei der Einreise nach Spanien muss allerdings ein negativer Corona-Test vorliegen. Trotz Aufrufen aus der Politik, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, ist die Nachfrage nach Osterurlauben auf Mallorca groß. Davon profitieren Flugreise Lufthansa, Reisekonzern TUI und die auf Ferienimmobilien spezialisierte Homes & Holiday AG.

