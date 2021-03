EQS Group-News: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Luzern, 19. März 2021 - Mobimo nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass eine Mehrheit der Stadträte von Biel und Nidau das Projekt Agglolac in der vorgestellten Form ablehnen. Mobimo wird mit den Städten eine Standortbestimmung vornehmen und zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen informieren. Das Planungsprojekt Agglolac hat auf die operative Ergebnisentwicklung von Mobimo im laufenden Jahr keinen Einfluss.



Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,4 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

