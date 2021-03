The following instruments on XETRA do have their first trading 19.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.03.2021Aktien1 PLDADEL00039 DADELO S.A.2 GB00BV9GHQ09 Bilby PLC3 GB00BZ2JBG28 REACT Group PLC4 GB00BKX5CP01 Rosslyn Data Technologies PLC5 GB00BMGS6031 Trafalgar Property Group PLC6 IT0005437113 Casasold S.p.A.7 CA52731E1060 Leveljump Healthcare Corp.8 PLTBULL00024 T-Bull S.A.Anleihen/ETF1 US00912XBJ28 Air Lease Corp.2 ES00001010B7 Comunidad Autónoma de Madrid3 US452327AL38 Illumina Inc.4 US452327AM11 Illumina Inc.5 LU2320463339 Luxemburg, Großherzogtum6 XS2322254322 The Goldman Sachs Group Inc.7 US92343VGC28 Verizon Communications Inc.8 DE000A3E5FR9 Vonovia SE9 XS2314267449 Tele2 AB10 DE000DD5AV76 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank11 CH1100259816 RZD Capital PLC12 US87264ABW45 T-Mobile USA Inc.13 US92343VGB45 Verizon Communications Inc.14 USG0446NAU84 Anglo American Capital PLC15 USG0446NAV67 Anglo American Capital PLC16 XS2322315727 HSBC Holdings PLC Vereinigtes17 US65339KBU34 Nextera Energy Capital Holdings Inc.18 US87264ABU88 T-Mobile USA Inc.19 US87264ABV61 T-Mobile USA Inc.20 SK4000018693 Vseobecná Úverová Banka AS21 GR0138017836 Griechenland, Republik22 DE000A3E5FB3 Ultima Ratio Wohnen GmbH23 US92939UAF30 WEC Energy Group Inc.24 XS2322274866 Asian Development Bank (ADB)25 DE000HLB20G0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 CH1101825797 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft27 XS2322254165 The Goldman Sachs Group Inc.28 XS2322254249 The Goldman Sachs Group Inc.29 FR0014002KP7 Vilmorin & Compagnie S.A.30 LU2206597804 UBS ETF - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF - (EUR) A-acc31 LU2206597713 UBS ETF - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF - (EUR) A-dis32 LU2206598109 UBS ETF - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF - (hedged to EUR) A-acc33 LU2250132763 UBS ETF - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF - (CHF) A-acc34 LU2265794276 UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF - (USD) A-acc35 LU2265794946 UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF - (hedged to EUR) A-acc