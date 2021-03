DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESKARTELLAMT - Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, kündigt neue Untersuchungen gegen die großen Digitalunternehmen an. "Ich denke, dass wir nach Facebook in nächster Zeit weitere Verfahren eröffnen werden", sagte Mundt dem Handelsblatt. Dabei werde die Bonner Behörde auch die zentrale Software der Techkonzerne zur Entscheidungsgrundlage machen: "Wir werden als Wettbewerbsbehörden künftig auch immer mehr in die Algorithmen hineinschauen müssen." Nur so lasse sich etwa nachvollziehen, ob Facebook das vom Kartellamt angeordnete Verbot beachte, Daten der Nutzer aus den unterschiedlichen eigenen Angeboten und Websites Dritter zusammenzuführen. Der Kartellamtschef will dabei die neuen Instrumente nutzen, die seine Behörde durch die jüngste Verschärfung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen erhalten hat. Mundt setzt zudem auf die intensivere Zusammenarbeit mit den US-Wettbewerbsbehörden. (Handelsblatt)

KONJUNKTUR - Das Handelsblatt Research Institute (HRI) hat seine Konjunkturerwartungen für das laufende Jahr deutlich nach unten revidiert. Die gerade beginnende dritte Corona-Welle führe dazu, dass von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Lockerungen vorerst nicht kommen werden und der Lockdown bis weit in das zweite Quartal hinein verlängert werde, schreiben die Experten in ihrer Prognose, die das Handelsblatt veröffentlicht hat. Das HRI erwartet für dieses Jahr nur noch 2,7 Prozent Wachstum; kommendes Jahr dürfte die Wirtschaft dann um 3,7 Prozent zulegen, was vor allem dem starken Rückenwind aus dem zweiten Halbjahr 2021 zu verdanken sein wird. Vor drei Monaten hatte das HRI noch 3,3 Prozent Wachstum in 2021 erwartet. (Handelsblatt)

CHINA - Bisher muss China Halbleiter für 350 Milliarden Dollar im Jahr importieren. Deshalb lässt der Staat jetzt im großen Stil Fabriken errichten. (FAZ)

METALLINDUSTRIE - Gut zwei Wochen nach Beginn der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie kommt erstmals deutliche Bewegung in den festgefahrenen Tarifstreit: Die Arbeitgeber im großen Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen rücken vom Ziel einer Nullrunde für die bundesweit 3,8 Millionen Beschäftigten ab. Mit einem neuen Lösungsvorschlag wollen sie den Konflikt mit der IG Metall noch vor Ostern lösen. Das kündigte der Präsident des Arbeitgeberverbands Metall NRW, Arndt Kirchhoff, im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an (FAZ).

IMPFPASS - Mit dem Impfpass könnten bestimmte Corona-Beschränkungen für Geimpfte aufgehoben werden. Eine einheitliche Regelung droht allerdings an den Bundesländern zu scheitern. (Handelsblatt)

March 19, 2021 01:40 ET (05:40 GMT)

