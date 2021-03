DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News VIB mit erfolgreicher Anschlussvermietung für drei Objekte mit insgesamt rund 62.000 Quadratmetern Neuburg/Donau, 19. März 2021 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat Mietverträge für ihre Objekte in Baunatal, Haiming und Regensburg über insgesamt 62.000 Quadratmeter verlängert. Der Mietvertrag für die Logistikanlage in Haiming mit einer vermietbaren Fläche von rund 38.500 Quadratmetern konnte mit dem Mieter, einem mittelständischen Logistikunternehmen, um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Logistikimmobilie in Baunatal mit einer vermietbaren Hallen- und Bürofläche von rund 11.400 Quadratmetern wurde ab dem 1. März 2021 für fünfeinhalb Jahre an ein Logistikunternehmen vermietet. In Regensburg konnte der Mietvertrag einer Logistikhalle mit einer vermietbaren Fläche von rund 12.250 Quadratmetern ebenfalls um weitere 18 Monate verlängert werden. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Vermarktungsaktivitäten trotz des Corona bedingt schwierigen Umfelds erfolgreich sind und sowohl Vertragsverlängerungen als auch Neuvermietungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG.

Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

