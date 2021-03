Mit dem Update auf Version 4.0 setzt Ghost stärker auf die Vermarktung eigener Inhalte. Dazu gibt es jetzt eine native Newsletter-Funktionalität und einen optionalen Umzugsservice für Nutzerinnen und Nutzer von Patreon, Substack und anderen Diensten. Es ist jetzt acht Jahre her, dass Ghost erstmals im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne vorgestellt wurde. Seitdem ist viel passiert. Die wohl größte Änderung wurde 2019 mit Ghost 3.0 eingeführt. Damals bekam das Content-Management-System eine eigene Bezahlschranke, über die Nutzerinnen und Nutzer ihre Inhalte in Form von Abonnements zu Geld machen können. Diese Entwicklung setzt sich auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...