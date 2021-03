Der Sportartikelhersteller meldete gestern Abend für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,45 Mrd. $ oder 90 Cent pro Aktie nach 847 Mio. $ bzw. 53 Cent vor einem Jahr. Die Erlöse kletterten auf 10,36 (Vorjahr: 10,1) Mrd. $. Analysten hatten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 76 Cent bei Umsätzen von 11 Mrd.$ vorausgesagt. Der Umsatz ging im Jahr 2020 in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zum Vorjahr zurück, da in der Coronapandemie die Ladengeschäfte schließen mussten. Das Umsatzwachstum erholte sich jedoch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, als das Sportbekleidungsunternehmen einen Rekordquartalsumsatz von 11,2 Mrd. $ verbuchte. Das Umsatzwachstum verlangsamte sich allerdings im vergangenen Quartal, da das Unternehmen durch Probleme in der Lieferkette behindert wurde. Vor allem bei der Lieferung von Waren aus asiatischen Fabriken nach Nordamerika stockte es.



Nike gab keine Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres bekannt, teilt diese Informationen aber üblicherweise in einer Telefonkonferenz im Zusammenhang mit dem Ergebnisbericht mit.



