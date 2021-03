DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future zieht im Verlauf des frühen Handels am Freitag nach dem Rücksetzer am Vortag etwas an. Gegen 8.20 Uhr steigt er um 21 Ticks auf 171,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,26, das -tief bei 170,93 Prozent. Umgesetzt wurden 28.240 Kontrakte. Impulse durch Konjunkturdaten stehen am Freitag nicht an.

Die Helaba sieht bei 170,72 und 169,24 technische Unterstützungen, Widerstände macht das Haus bei 171,28 und bei 171,80 aus. Während das Momentum noch im positiven Bereich und der MACD über der Signallinie lägen, seien RSI und Stochastik abwärts gerichtet.

