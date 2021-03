Der Ausverkauf bei Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Aktien ist auch nicht spurlos an Ceres Power vorbeigegangen. Dennoch haben die Briten vor Kurzem die Chance genutzt, am Kapitalmarkt frisches Geld einzusammeln. Die bekannten Großaktionäre der Gesellschaft, Bosch und Weichai Power, zählen zu den Zeichnern. Darüber hinaus gibt es eine spannende Neuigkeit vom Partner Doosan.Doosan Fuel Cell hat dem Vernehmen nach eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit Korea Shipbuilding ...

Den vollständigen Artikel lesen ...