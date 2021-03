Die Deutsche Telekom hat die Corona-Pandemie gut verkraftet. Operativ läuft es beim Magenta-Konzern relativ gut. Gerade die US-Tochter sorgt mit starken Wachstumsraten für Freude. Um auch in Europa erfolgreich zu sein, erwägt der Konzern nun Zukäufe speziell in Mittel- und Osteuropa."Wer als Ökonom auf den zersplitterten Markt in Europa schaut, sieht, dass es einer europäischen Marktkonsolidierung bedarf", sagte Dominique Leroy, die im Vorstand für das Europa-Geschäft zuständig ist, dem General-Anzeiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...