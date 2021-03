Bei Hapag Lloyd ist alles für ein gutes Jahr angerichtet. "Die fundamentale Verfassung des Marktes bleibt gut und das Q1 ist ordentlich angelaufen", erklärte CEO Rolf Habben Jansen in der virtuellen Bilanzpressekonferenz am Donnerstag (18.3.)."Unser Orderbuch füllt sich weiter, Angebot und Nachfrage werden in den beiden kommenden Jahren im Einklang miteinander zulegen", ergänzte sein CFO Mark Frese. Entsprechend positiv ist der Ausblick auf das gerade begonnene Jahr: EBITDA (2020: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...