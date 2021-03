Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch die Entscheidung der US-Notenbank ihren sehr lockeren geldpolitischen Kurs beizubehalten konnte den Renditeanstieg bei deutschen Staatsanleihen nicht bremsen, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Rendite der zehnjährigen Treasury von 1,71% habe sich der Zinsanstieg am US-Anleihemarkt fortgesetzt. Nun seien die Renditen so hoch wie seit Anfang 2020 nicht mehr. ...

