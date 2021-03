Köln (www.fondscheck.de) - Im Februar herrschte an den weltweiten Aktienmärkten insgesamt ein freundliches Umfeld vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Select Global Growth Focus Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Die Hauptaktienmärkte hätten Wertzuwächse auf breiter regionaler Basis verbucht. Nebenwerte hätten sich in den USA und in Europa besser als Standardwerte entwickelt, während sie in Japan hinter Standardwerten zurückgeblieben seien. Im Bereich der Schwellenländer hätten sich die asiatischen Aktienmärkte freundlich entwickelt. ...

