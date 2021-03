Die Wiener Börse dürfte am heutigen Freitag, dem Tag des Hexensabbat" - dem großen Verfallstag an den Terminbörsen - mit Kursverlusten in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,52 Prozent. In den USA hatten die Börsen am Vorabend mit negativen Vorzeichen geschlossen - belastet von steigenden Anleihenrenditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...