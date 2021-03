LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Zuletzt sei das Volumen der in den USA gehandelten und an den Stammaktien orientierten Volkswagen-Hinterlegungsscheinen (ADRs) stark nach oben geschnellt, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Suchmaschinen oder Twitter-Aktivitäten gebe es starke Indizien dafür, dass das Interesse auch von spekulativen Privatanlegern ausgeht./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de