NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 160 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während der Umsatz des Sportartikelherstellers im dritten Geschäftsquartal enttäuscht habe, sei das Ergebnis je Aktie (EPS) besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Kate Fitzsimons in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu komme der angehobene Jahresausblick. Da für die Umsatzentwicklung lediglich temporäre Lieferprobleme verantwortlich gewesen seien, würde sie Kursschwächen der Aktie zum Kauf nutzen./gl/tih



ISIN: US6541061031

