Die Wall Street hatte am Donnerstag den DAX mit auf ein neues Rekordhoch gezogen: 14.804,01 ist die Marke, die es künftig zu schlagen gilt. Die US-Börsen sind es aber auch, die für einen leichten Kater in Frankfurt sorgen, nachdem der Dow Jones noch ins Minus rutschte und die Hightech-Werte kräftig an Wert verloren. Doch das übergeordnete Chartbild lässt weiter hoffen, dass die deutschen Anleger bald noch die 15.000 sehen.Während der starke Anstieg der Renditen für die 10-jährigen US-Bonds die Big ...

Den vollständigen Artikel lesen ...