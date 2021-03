Deutsche Boerse AG has decided on changes to the composition of share indices. Consequently, the following changes in Xetra trading (MIC: XETR) will come into effect on 22 March 2021:Trading model: Continuous TradingInstrument Name Short Code ISIN PAG (old) PAG (new) MIC Part-ID(old) Part-ID(new)BEIERSDORF AG O.N. BEI DE0005200000 DAX1 MDX1 XETR 51 55SIEMENS ENERGY AG NA ENR DE000ENER6Y0 MDX1 DAX1 XETR 55 51PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH3 DE000PAH0038 STX6 MDX1 XETR 55 55AAREAL BANK AG ARL DE0005408116 MDX1 SDX1 XETR 55 55METRO AG B4B DE000BFB0019 MDX1 SDX1 XETR 55 55METRO AG VZO B4B3 DE000BFB0027 MDX1 SDX1 XETR 55 55METRO AG UNSP.ADR B4BX US59161U1043 MDX1 SDX1 XETR 55 55ENCAVIS AG INH. O.N. ECV DE0006095003 SDX1 MDX1 XETR 55 55ENCAVIS AG INH. O.N. NEUE ECV1 DE000A3H23Y1 SDX1 MDX1 XETR 55 55NORDEX SE O.N. NDX1 DE000A0D6554 SDX1 MDX1 XETR 55 55OSRAM LICHT AG NA O.N. OSR DE000LED4000 MDX1 SDX1 XETR 55 55HORNBACH BAUMARKT AG O.N. HBM DE0006084403 SDX1 GER0 XETR 55 55HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH DE0006083405 SDX1 GER0 XETR 55 55SUESS MICROTEC SE NA O.N. SMHN DE000A1K0235 GER0 SDX1 XETR 55 55CROPENERGIES AG CE2 DE000A0LAUP1 SDX1 GER0 XETR 55 55LEONI AG NA O.N. LEO DE0005408884 GER0 SDX1 XETR 55 55SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE SHF DE0007203705 SDX1 GER0 XETR 55 55SGL CARBON SE SGL DE0007235301 GER0 SDX1 XETR 55 55DT.BETEILIG.AG DBAN DE000A1TNUT7 SDX1 GER0 XETR 55 55