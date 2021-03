Da sitze ich im Homeoffice vor dem PC und höre mir die Bilanzzahlen des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) an, fällt folgender Zwischensatz von Vorstandschef Gerald (Grohmann): "Wir produzieren in Houston für Elon Musk SpaceX-Programm Raketenteile". Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, sofort habe ich beim weltweit tätigen Konzern aus Ternitz in Niederösterreich nachgefragt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...