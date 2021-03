TUI, Expedia & Co: Aufschwung bei den Reiseveranstaltern

Die gesamte Reisebranche erlebt aufgrund der Pandemie und den damit einhergehenden Restriktionen die wohl schlimmste Krise. Hotels, Airlines und Reiseveranstalter mussten herbe Verluste hinnehmen und teilweise um ihre Existenzen kämpfen. Jedoch lässt sich aufgrund der jüngsten Entwicklung in der Branche wieder wachsender Optimismus bei den Reiseveranstaltern erkennen. Denn gerade die positiven Meldungen bezüglich der Zahl der Geimpften, als auch die Aufhebung von Reisebeschränkungen, lässt die Reiseindustrie hoffen. Gerade der Online-Reiseveranstalter Expedia und der Reiseanbieter TUI könnten die großen Gewinner dieser Entwicklung sein.

Expedia profitiert vom Tourismus in den USA

Der, an der Anzahl an Buchungen gemessene, größte Online-Reiseveranstalter Expedia (WKN: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038) musste aufgrund der Pandemie, erhebliche Rückgänge im Geschäftsjahr 2020 hinnehmen. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres fielen die Buchungen, im Vergleich zum Vorjahr, um stolze 67 Prozent auf insgesamt USD 7,57 Mrd.. Auch der Unternehmensumsatz, inklusive der Tochtergesellschaft trivago, sank im selben Zeitraum, um 67 Prozent auf rund USD 920 Mio..

Trotz der schlechten Ergebnisse kann das US-amerikanische Unternehmen momentan vom Impftempo und der damit verbundenen höheren Nachfrage an Reiseaktivitäten in den USA profitieren. Laut einer Studie von Goldman Sachs stehen den Amerikanern bis zum Sommer 2021 Ersparnisse von rund USD 2,4 Bio. zur Verfügung, welche nun unter anderem für Reisen und andere Aktivitäten verwendet werden könnten. Alleine in den ersten Tagen im Februar dieses Jahres wurden enorm viele Reisen, Tourismus-Aktivitäten, Kreuzfahrten sowie Flüge und Mietautos über Expedia gebucht.

