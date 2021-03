In den USA bringen steigende Zinsen die technologielastigen Branchen und Indices gerade deutlich unter Druck. In Deutschland ist die Lage noch deutlich entspannter. Doch auch hier legen die Zinsen langsam zu. Wie Sie davon profitieren können, erfahren Sie in den folgenden Zeilen. Steigende Zinsen drücken auf die Kurse Die Zinsen für die die 10-jährigen Anleihen steigen nicht nur in den USA. Auch wenn diese in Deutschland aktuell bei -0,26 % und nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...