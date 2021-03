Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Notenbank will trotz höherer Wachstums- und Inflationsprognosen ihre extrem expansive Geldpolitik beibehalten, so die Analysten der Helaba.Die Aussagen von FED-Chef Powell, dass der jüngste Anstieg der Treasury-Renditen kein Anzeichen für Verwerfungen am Markt sei, hätten zu einem weiteren Anstieg der Renditen beigetragen. Auch hierzulande sei dies am Rentenmarkt nicht ohne Folgen geblieben und der Verkaufsdruck beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei ausgeprägt gewesen. Die Renditen der Peripherieländer hätten sich der Entwicklung ebenfalls nicht entziehen können. In Italien liege die 10J-Rendite bei 0,69%; in Spanien und Portugal sei sie auf 0,39% bzw. 0,27% gestiegen. Die entsprechenden Spreads gegenüber Bunds hätten sich derweil leicht eingeengt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...