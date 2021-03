Die Batteriefertigung in Deutschland ist derzeit am Wachsen, Erfahrungen in der Serienprüfung von Batterien für Elektrofahrzeuge liegen bei vielen Herstellern häufig jedoch noch nicht vor. Demzufolge herrscht Unsicherheit im Hinblick darauf, welche Prüfmethode die richtige ist und was bei der Auswahl der jeweiligen Methode zu beachten ist. Dieser Beitrag beschreibt die unterschiedlichen Methoden und ihre Vor- und Nachteile sowie die finanziellen Auswirkungen der gewählten Prüfmethode auf die qualitätsbezogenen Kosten (Bild 1). Testplanung und -entwicklung schon während der Produktentwicklung Soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...