HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius von 474 auf 548 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider begründete das höhere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem erneut angehobenen Ausblick des Laborausrüsters. Er schätzt, dass die Pandemie das Wachstum in diesem Geschäftsjahr weiter vorantreiben wird. Angesichts des Auftretens von Mutationen und des weltweiten Bedarfs an Impfstoffen dürfte die Nachfrage nach den Produkten von Sartorius anhalten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

SARTORIUS AG VZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de