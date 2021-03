Die Fedex Corp. hat am mit positiven Geschäftszahlen aufgewartet. Der Aktienkurs befindet sich in einer Konsolidierung. Der langfristige Trend zeigt aber klar nach oben und die einst überkaufte Marktsituation hat sich wieder normalisiert. Wir erkennen weiteres Aufwärtspotenzial in den Kursen des US-Paketzustellers. Auf welche Kursmarken es jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...