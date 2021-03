Der italienische Energiekonzern Enel (ISIN: IT0003128367) will eine Dividende in Höhe von 0,358 Euro für das Geschäftsjahr 2020 ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,328 Euro) ist dies eine Anhebung um 9,1 Prozent. Enel zahlt die Dividende in zwei Tranchen aus. Im Januar 2021 wurde bereits eine Zwischendividende von 0,175 Euro bezahlt. Der Restbetrag über 0,183 Euro soll am 21. Juli 2021 ...

