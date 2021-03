Der Platow Brief befasst sich diesmal mit einer Gesellschaft, die in einem sehr spezifischen Marktsegment tätig ist: Als Stammzellbank mit rund 100 Mitarbeitern reichen die angebotenen Leistungen von der Entnahme über die Aufbereitung und Konservierung bis zur Abgabe des Nabelschnurbluts und der darin enthaltenen Stammzellen. Mehr als 230.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern nutzen bereits ein Zelldepot bei Vita 34. Spannend wird es wieder am 30.03.2021 bei vita 34 - Veröffentlichung der Zahlen für 2020. Bis dahin eine klare Kaufempfehlung des Platow Briefs: Unsere Einschätzung vom vergangenen Sommer, ...

