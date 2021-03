19.03.2021 - Everfuel (ISIN: DK0061414711) will grossflächiger Anbieter einer H2-Infrastruktur für den Mobilitätssektor werden. Und einer der erklärten Schwerpunktmärkte ist Norwegen. Dazu gibt es heute Einzelheiten, wie die Expansion ablaufen soll, welche Region man zuerst ins Auge fasst und wie schnell diese erste Phase ablaufen soll: In Süd-Norwegen, dem am dichtesten bevölkerten Landesteil, will man allein bis 2023 insgesamt 15 H2-Tankstellen in Betrieb haben Und damit ist Süd-Norwegen ein Baustein im Everfuel Plan für "grüne Wasserstoffversorgung Skandinavien" für LKW, Busse und PKW, die ...

