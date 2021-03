Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung am Markt für Bankanleihen ist weiterhin freundlich und so setzt der ITRAXX Senior Financials seine Konsolidierung im Bereich von 55-56 Punkten fort (zur Info: Am Montag findet der Roll auf die Serie 35 statt), so die Analysten der Helaba.Die Bankbranche sei auf steigende Kreditausfälle vorbereitet und der neue Langfristtender, bei denen Banken im Volumen von 330,5 Mrd. EUR zugeschlagen hätten, könne für verringerte Zinskosten und eine verbesserte Ertragslage sorgen. An der Emissionsfront sei zum Ende der Woche Ruhe eingekehrt. Die zuletzt veräußerten Papiere hätten gezeigt, dass weiterhin genügend Nachfrage nach höher verzinsten Assets vorhanden sei, insbesondere dann, wenn sie dem ESG-Segment zugehören würden. ...

