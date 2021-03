FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für National Grid nach den jüngsten Rotationen im Konzernportfolio auf "Buy" mit einem Kursziel von 970 Pence belassen. Mit dem Deal richte sich der britische Versorger mehr auf das Stromgeschäft aus, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dessen Anteil am Gesamtportfolio steige von 60 auf 70 Prozent. Gleichzeitig nehme der Anteil des US-Geschäfts ab./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 07:04 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01

