Märkte am Freitag: DAX schnauft durch - HeidelbergCement-Aktie im Höhenflug

Der DAX schrieb am Donnerstag wieder einmal Börsengeschichte, indem ein neues Rekordhoch bei 14.804 Punkte verzeichnet wurde. Am Freitagmittag legt das Barometer daraufhin eine Verschnaufpause ein.

Gut möglich ist, dass im Verlauf des Nachmittags weitere Allzeithochs erklommen werden, denn die Vorgaben aus den USA sind weiterhin hervorragend. Der Dow Jones markierte am Donnerstag ein neues historisches Top, und die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen am Freitagmittag in der Gewinnzone.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,4% 14.717 MDAX -0,8% 31.734 TecDAX -0,3% 3.389 SDAX -1,0% 15.291 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.853

HeidelbergCement: Optimistischer Ausblick

Am Freitagmittag gibt es im DAX 15 Gewinner und 15 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die HeidelbergCement-Aktie (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über drei Prozent nach oben. Damit notiert die Aktie jetzt wieder so hoch wie zuletzt im Juni 2018.

HeidelbergCement verbuchte 2020 vor allem wegen hoher Abschreibungen einen Milliardenverlust, wie der DAX-Konzern am Donnerstag bekanntgab. Der weitere Geschäftsausblick fällt aber optimistisch aus. Das Baustoff-Unternehmen will 2021 beim Umsatz und beim Ergebnis leicht zulegen.

DFV Deutsche Familienversicherung: Profiteur der Corona-Krise

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von DFV Deutsche Familienversicherung (WKN: A2NBVD / ISIN: DE000A2NBVD5) im Fokus. Der Online-Versicherer setzte den Wachstumskurs im vergangenen Jahr auch dank der Corona-Krise fort, wie die am Donnerstag veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen. Auch die Prognose ist positiv. Ab 2022 sollen wieder Gewinne verbucht werden.

