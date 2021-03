Weiterstadt (ots) - › 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS) rundet TSI-Palette im OCTAVIA nach oben ab› Erdgasbetriebener OCTAVIA G-TEC ab sofort auch als Handschalter bestellbar› Neuer Top-TSI für SUPERB SCOUT mit 2,0 Liter Hubraum leistet 206 kW (280 PS)ŠKODA komplettiert die Motorenvielfalt des neuen OCTAVIA und des SUPERB SCOUT. Für den Bestseller bietet der Hersteller ab sofort den 140 kW (190 PS)* starken Benziner mit 2,0 Liter Hubraum an, der grundsätzlich mit Allradantrieb und 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert ist. Hinzu kommt der OCTAVIA G-TEC*, der jetzt auch in Verbindung mit Schaltgetriebe zur Wahl steht. Beim SUPERB SCOUT erweitert die Topversion 2,0 TSI 206 kW (280 PS)* mit 7-Gang-DSG und 4x4-Antrieb das Angebot.Der kraftvolle Turbo-Vierzylinder 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS) ergänzt ab sofort die Motorenpalette der neuen OCTAVIA-Familie. Das Aggregat aus der neuen EVO-Generation lässt sich für die Ausstattungslinie Style und die Lifestyle-Version SCOUT ordern und ist grundsätzlich mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG kombiniert. Der Benzin-Direkteinspritzer beschleunigt den OCTAVIA in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 239 km/h (COMBI: 235 km/h). Das maximale Drehmoment liegt bei 320 Nm. In Verbindung mit dem neuen Benziner der Baureihe startet der OCTAVIA Style ab 36.020 Euro. Den OCTAVIA COMBI Style offeriert ŠKODA ab 36.720 Euro.Der 1,5 TGI-Ottomotor des ŠKODA OCTAVIA G-TEC ist konsequent auf den Betrieb mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG) ausgerichtet und leistet 96 kW (130 PS). Bisher stand er ausschließlich mit 7-Gang-DSG zur Wahl, jetzt können Kunden ihn auch mit manuellem 6-Gang-Getriebe bestellen. Die neue Motor-Getriebe-Variante kommt in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowie im Sondermodell CLEVER zum Einsatz. Als Handschalter verkauft ŠKODA den OCTAVIA G-TEC Active ab 26.740 Euro. Der Einstiegspreis der Kombiversion liegt bei 27.440 Euro. Der erdgasbetriebe OCTAVIA punktet durch besonders effizienten Verbrauch: Im CNG-Modus begnügt er sich mit einem kombinierten Verbrauch von 3,6 bis 3,5 kg/100 km (COMBI: 3,7 bis 3,6 kg/100 km). Entsprechend gering fallen mit 99 bis 98 g/km (COMBI: 100 bis 99 g/km) die CO2-Emissionen aus. Mit einer CNG-Kapazität von 17,33 Kilogramm legt der OCTAVIA G-TEC im Erdgasmodus bis zu 500 Kilometer zurück, durch den 9-Liter-Benzintank kommen weitere 190 Kilometer hinzu.Als neue Spitzenversion des SUPERB SCOUT bietet ŠKODA den multifunktionalen Lifestyle-Kombi in Kombination mit dem neuen 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS) ab 49.430 Euro an. Der Topbenziner erzielt ein Drehmoment von 400 Nm und beschleunigt das Mittelklassemodell im Offroad-Design in 5,3 Sekunden auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht es bei 250 km/h. Damit ist der SUPERB SCOUT fortan mit beiden Topmotorisierungen der Modellreihe erhältlich: Neben dem neuen 2,0 TSI mit 206 kW (280 PS) steht auch der 147 kW (200 PS)* starke 2,0 TDI zur Wahl. Den Topbenziner verbaut ŠKODA im SUPERB darüber hinaus auch in den Ausstattungslinien Style und L&K sowie in der dynamisch designten Variante SPORTLINE.ŠKODA OCTAVIA und OCTAVIA COMBI 2,0 TSI 4x4 140 kW (190 PS), 7-Gang-DSG; unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % MwSt.Variante Style SCOUTLimousine 36.020Kombi 36.720 38.810ŠKODA OCTAVIA G-TEC und OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS), 6-Gang manuell; unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % MwSt.Variante Active Ambition Style CLEVER Limousine 26.740 29.650 31.820 31.150Kombi 27.440 30.350 32.520 31.850ŠKODA SUPERB SCOUT 2,0 TSI 4x4 206 kW (280 PS), 7-Gang-DSG; unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % MwSt.SCOUT49.430Alle Details zu Preisen und Ausstattungen des OCTAVIA und SUPERB hält ŠKODA unter www.skoda-media.de bereit.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,6 - 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 99 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,7 - 3,6 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA CLEVER 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,6 - 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 99 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI CLEVER 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)innerorts 5,0 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,7 - 3,6 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 143 - 142 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA COMBI 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 143 - 142 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA SCOUT 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)innerorts 8,0 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 6,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 144 g/km, CO2-Effizienzklasse BSUPERB SCOUT 2,0 TSI 4x4 DSG 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 l/100km, außerorts 6,1 - 5,9 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 169 - 167 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 - 9,6 l/100km, außerorts 5,9 - 5,8 l/100km, kombiniert 7,3 - 7,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 165 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB COMBI 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 l/100km, außerorts 6,1 - 5,9 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 169 - 167 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 - 9,6 l/100km, außerorts 5,9 - 5,8 l/100km, kombiniert 7,3 - 7,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 165 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB COMBI SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 l/100km, außerorts 6,1 - 5,9 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 169 - 167 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB SCOUT 2,0 TDI 4x4 DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 - 132 g/km, CO2-Effizienzklasse B - APressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4868428