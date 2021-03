Zwei Wissenschaftler haben in Australien eine neue Käferspezies entdeckt - und sie nach legendären Pokémon benannt. Das hat einen durchaus ernsthaften Hintergrund. In der Forschung herrscht eine klare Regel: Wer etwas Neues entdeckt, darf sich einen Namen dafür ausdenken. Ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei sich selbst ein Denkmal setzen und den eigenen Namen verwenden oder als Hommage an berühmte Persönlichkeiten aus Forschung oder Zeitgeschichte erinnern, bleibt ihnen überlassen. Immer wieder erhalten neuentdeckte Spezies aber auch skurrile...

