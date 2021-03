Laufende Fusionskontrollverfahren: 1. CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG, Weeze; 2. CITTI GV Partner Großhandelsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Kiel; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens CHEFS CULINAR Bev-Pool GmbH & Co. KG