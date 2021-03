ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 928 Pence belassen. Den am Vortag angekündigten Austausch geschäftlicher Aktivitäten mit dem britischen Versorger PPL wertete Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie als auf längere Sicht überzeugend für den Übertragungsnetzbetreiber. Vom Gasgeschäft in die Stromerzeugung und -verteilung umzusteigen, sei sinnvoll./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 14:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 14:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01

