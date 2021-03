Das sagt zumindest die amerikanische Investment Bank Goldman Sachs, die den gestrigen Kurseinbruch als Kaufgelegenheit sieht. Die Analysten sehen Brent Crude Öl noch in diesem Sommer bei 80 Dollar pro Barrel und erwarten einen signifikanten Anstieg der Nachfrage. Das alte Kursziel von 65 Dollar wurde um 23 Prozent angehoben, einer der Gründe ist die weiter anziehende "Durchimpfung" in den USA, und eine damit verbundene wirtschaftliche Erholung. In diesem Jahr kletterte der Crude-Öl-Future in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...